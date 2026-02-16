«Вот, там кто-то схватит и домой не выпустят». Ну тупость полная". Лукашенко опроверг, что не поехал на Совет мира в США из соображений безопасности

Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник, 16 февраля, во время встречи с государственным секретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым отреагировал на мнение, что якобы не поехал на Совет мира в США из соображений безопасности. Видеофрагмент размещен в телеграм-канале «Пул Первого».
В конце первой февральской недели сообщалось, что Трамп планирует провести встречу Совета мира, куда входит и Беларусь, в Вашингтоне 19 февраля. А 11 февраля стало известно, что белорусский президент получил приглашение на встречу лидеров Совета мира в США. После чего пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт сказала, что Александр Лукашенко не полетит в США, а страну представит глава МИД Максим Рыженков.
На встрече 16 февраля Лукашенко заявил:
— Я что, должен был в связи с этими санкциями через Южно-Африканскую Республику лететь в Вашингтон? Если вы хотели меня там видеть, решите вопрос, чтобы я мог спокойно прилететь и улететь оттуда. Еще вопрос поднимают безопасности: «Ах, Лукашенко побоялся, там вопрос к безопасности». Слушайте, это вопрос не к Лукашенко.
Александр Лукашенко заметил, что никогда никого не боялся и не собирается боятся. Он добавил, что подобное является полной глупостью.
— «Вот, Лукашенко там кто-то схватит и домой не выпустят». Ну тупость полная. Я даже не представляю, что могло такое случиться с любым другим президентом или со мной. Поэтому, обсуждать нечего, — заметил президент.
Напомним, 22 января в швейцарском Давосе в ходе Всемирного экономического форума президент США Дональд Трамп и лидеры еще 18 государств подписали документ об учреждении Совета мира. А 20 января президент Александр Лукашенко подписал документ о присоединении Беларуси к Совету мира.
Несколькими днями ранее глава США Дональд Трамп предложил, чтобы Беларусь вошла в Совет мира, и президент Беларуси принял положительное решение по этому вопросу. Кроме того, Александр Лукашенко отреагировал на слухи о плате в $1 млрд за участие в Совете мира: «Вранье это все». Также стало известно, что Лукашенко хочет повлиять на руководство Украины, присоединяясь к Совету мира.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не решает проблемы с США за счет России.
Тем временем Лукашенко высказался о «конспирологии», на которую начали реагировать в России.
Также Лукашенко озвучил свое отношение к ООН: «Никчемная организация, никаких вопросов не решает и не решит».