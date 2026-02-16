В мэрии Кишинева появится новая структура: чем она будет заниматься

КИШИНЕВ, 16 фев — Sputnik. Новая структура будет создана в мэрии Кишинева, об этом сообщил градоначальник Ион Чебан на еженедельном заседании муниципалных служб.
По словам Чебана, будет создан Муниципальный комитет по стратегическому планированию, мониторингу и оценке. Градоначальник подчеркнул, что новая структура должна обеспечить «координацию между муниципием, пригородами и парламентом».
«Комитет сосредоточится на четырех приоритетных направлениях. Он будет мониторить реформу местного публичного управления, включая вопросы, связанные с границами муниципия Кишинев, а также бюджетные отношения муниципальных властей», — пояснил Чебан.
Еще одним направлением, по его данным, станет городское развитие — в контексте Генерального плана застройки и Плана городской мобильности, а также управление муниципальной собственностью.
Мэр добавил, что также комитет займется пересмотром процедур государственных закупок в администрации Кишинева с целью повышения их эффективности и усиления прозрачности процессов.
По словам градоначальника, дополнительные детали о структуре комитета и его конкретных задачах будут обнародованы в ближайшие дни.