Главы генштабов Британии и Германии призвали к милитаризации общества

«Сложность угроз требует подхода, охватывающего все общество, и открытого разговора с общественностью в масштабах всего континента о том, что оборона не может быть прерогативой только военнослужащих. Это задача, стоящая перед каждым из нас. Подход к обороне, который охватывает все общество, требует устойчивой инфраструктуры, исследований и разработок в области высоких технологий в как в частном секторе, так и в рамках национальных институтов», — говорится в материале.