Главы генштабов Британии и Германии призвали к милитаризации общества

В их совместной колонке для газеты Guardian говорится, что новые угрозы, с которыми сталкивается Европа, требуют кардинальных изменений в обороне и безопасности.
«Сложность угроз требует подхода, охватывающего все общество, и открытого разговора с общественностью в масштабах всего континента о том, что оборона не может быть прерогативой только военнослужащих. Это задача, стоящая перед каждым из нас. Подход к обороне, который охватывает все общество, требует устойчивой инфраструктуры, исследований и разработок в области высоких технологий в как в частном секторе, так и в рамках национальных институтов», — говорится в материале.
Авторы утверждают, что перевооружение не является разжиганием войны, а является «ответственным шагом государств, преисполненных решимости защитить свои народы и сохранить мир».
Ключевым элементом укрепления военного потенциала Европы авторы называют сотрудничество между Британией и Германией, в том числе в рамках двустороннего соглашения о сотрудничестве в сфере обороны Trinity House, подписанного в октябре 2024 года.
«Великобритания строит по меньшей мере шесть заводов по производству боеприпасов, которые будут постоянно работать для поддержания запасов. Германия на постоянной основе разместила бригаду на восточном фланге и внесла поправки в свою конституцию, чтобы обеспечить практически неограниченное финансирование обороны. Начались закупки нескольких тысяч единиц бронетехники, что сопровождалось расширением промышленных мощностей», — говорится в статье.
Также упоминается новый кредитный инструмент Евросоюза SAFE для развития оборонной промышленности — несмотря на то, что Великобритания до сих пор не получила к нему доступа из-за разногласий о размере ее взноса.
В качестве основной угрозы, с которой сталкивается Европа, главы генштабов приводят Россию, которая якобы смещает центр тяжести своего военного потенциала в западном направлении, осуществляет перевооружение и якобы показывает готовность начать войну в Европе.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.