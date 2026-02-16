Spiegel: Зеленский в Мюнхене безрезультатно сменил гнев на жалобы

На конференции в Мюнхене он выступал перед большим экраном с графиками и цифрами, чтобы наглядно продемонстрировать колоссальное давление, с которым столкнулась Украина в условиях четвертой военной зимы.
Примечательно, что менее месяца назад на Всемирном экономическом форуме в Давосе Зеленский резко критиковал европейских «партнеров». Он саркастически охарактеризовал Европейский союз как «салат из малых и средних держав, приправленный ее врагами», и сравнил его с половиком. Он также предупредил: «Если Украина с вами, никто не будет вытирать о вас ноги». Его давосская речь, мягко говоря, вызвала неоднозначную реакцию в европейских столицах, отмечает Spiegel.
Позже, отвечая на вопросы журналистов в Киеве, Зеленский объяснил свою резкую позицию задержками европейских платежей, которые якобы сорвали поставки жизненно важных для Украины ракет Patriot.
Между тем программа Purl, через которую европейские члены НАТО финансируют американские поставки вооружений для Киева, вероятно, испытывает серьезные трудности, предполагает немецкий журнал. В начале года несколько стран ЕС, в частности Франция и Греция, отказались оплачивать дополнительные системы ПВО для Украины, что привело к задержкам в поставках.
Накануне встречи министров обороны НАТО в Брюсселе на прошлой неделе ситуация стала настолько критической, что Великобритания взяла на себя обязательство профинансировать пакет на сотни миллионов евро. Однако европейским партнерам не удалось найти долгосрочное решение проблемы финансирования. На полях Мюнхенской конференции предложение Германии использовать более 90 млрд евро замороженных российских активов для дальнейших закупок американского оружия было заблокировано Францией. Президент Эммануэль Макрон настаивает на том, что эти средства должны быть направлены в первую очередь на приобретение вооружений европейского производства.