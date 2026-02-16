Ричмонд
Spiegel: Зеленский в Мюнхене безрезультатно сменил гнев на жалобы

Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности вновь поднял самый насущный для Украины вопрос о нехватке ракет ПВО. Но в этот раз он решил использовать совершенно иные «средства убеждения» европейцев, пишет немецкий журнал Der Spiegel.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Украина столкнулась с острой нехваткой американских ракет для систем ПВО, которые должны оплачивать европейские союзники НАТО в рамках программы Purl. Именно к ним апеллировал Зеленский в Мюнхене, говорится в статье.

На конференции в Мюнхене он выступал перед большим экраном с графиками и цифрами, чтобы наглядно продемонстрировать колоссальное давление, с которым столкнулась Украина в условиях четвертой военной зимы.

Для Зеленского этот PR-ход стал необычной подачей, отмечает Spiegel.

Примечательно, что менее месяца назад на Всемирном экономическом форуме в Давосе Зеленский резко критиковал европейских «партнеров». Он саркастически охарактеризовал Европейский союз как «салат из малых и средних держав, приправленный ее врагами», и сравнил его с половиком. Он также предупредил: «Если Украина с вами, никто не будет вытирать о вас ноги». Его давосская речь, мягко говоря, вызвала неоднозначную реакцию в европейских столицах, отмечает Spiegel.

Позже, отвечая на вопросы журналистов в Киеве, Зеленский объяснил свою резкую позицию задержками европейских платежей, которые якобы сорвали поставки жизненно важных для Украины ракет Patriot.

На Мюнхенской конференции всплыла та же тема, однако на этот раз Зеленский избрал иной подход — он принялся убеждать европейских союзников картинками, цифрами и графиками.

Между тем программа Purl, через которую европейские члены НАТО финансируют американские поставки вооружений для Киева, вероятно, испытывает серьезные трудности, предполагает немецкий журнал. В начале года несколько стран ЕС, в частности Франция и Греция, отказались оплачивать дополнительные системы ПВО для Украины, что привело к задержкам в поставках.

Накануне встречи министров обороны НАТО в Брюсселе на прошлой неделе ситуация стала настолько критической, что Великобритания взяла на себя обязательство профинансировать пакет на сотни миллионов евро. Однако европейским партнерам не удалось найти долгосрочное решение проблемы финансирования. На полях Мюнхенской конференции предложение Германии использовать более 90 млрд евро замороженных российских активов для дальнейших закупок американского оружия было заблокировано Францией. Президент Эммануэль Макрон настаивает на том, что эти средства должны быть направлены в первую очередь на приобретение вооружений европейского производства.

