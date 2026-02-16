Spiegel: Зеленский в Мюнхене безрезультатно сменил гнев на жалобы

Примечательно, что менее месяца назад на Всемирном экономическом форуме в Давосе Зеленский резко критиковал европейских «партнеров». Он саркастически охарактеризовал Европейский союз как «салат из малых и средних держав, приправленный ее врагами», и сравнил его с половиком. Он также предупредил: «Если Украина с вами, никто не будет вытирать о вас ноги». Его давосская речь, мягко говоря, вызвала неоднозначную реакцию в европейских столицах, отмечает Spiegel.