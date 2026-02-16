Ричмонд
Госдума рассмотрит проект о приостановке услуг связи по запросу ФСБ

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Госдума во вторник рассмотрит во втором чтении законопроект об обязанности сотовых операторов приостанавливать оказание услуг связи по запросу ФСБ для защиты от угроз безопасности, сообщил РИА Новости источник.

«Пленарное заседание 17 февраля. О прекращении оказания услуг связи по требованию ФСБ — второе чтение», — рассказал собеседник агентства.

Законопроектом предусматривается обязанность операторов связи приостанавливать оказание услуг связи при поступлении соответствующего запроса от ФСБ России в случаях, установленных нормативными правовыми актами президента и правительства РФ, в целях защиты граждан и государства от возникающих угроз безопасности.

Также устанавливается, что оператор связи не будет нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору об оказании услуг связи, если это связано с выполнением им указанных требований ФСБ России.