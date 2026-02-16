Чехия возобновила процесс выдачи ВНЖ беженцам с Украины

«Правительство воспользуется возможностями, предоставленными законом… и в 2026 году запустит процесс, позволяющий обладателям временной защиты зарегистрироваться для получения особого долгосрочного вида на жительство», — говорится в сообщении на сайте чешского кабмина в понедельник.
В пояснительной записке отмечается, что процесс будет запущен с апреля.
«На 1 января мы зарегистрировали в Чехии более 393 тысяч иностранцев с временной защитой. Более 180 тысяч из них работают и связаны с нашим рынком труда», — цитирует словацкое издание Novinky главу МВД республики Любомира Метнара.
По данным издания, такой вид специального ВНЖ, который открывает дорогу к получению постоянного вида на жительство в Чехии, в 2025 году получили порядка 16 тысяч беженцев с Украины.
Правительство Чехии в марте 2025 года утвердило условия для получения беженцами с Украины долгосрочного вида на жительство (ВНЖ) в республике, одним из которых является годовой доход в размере не менее 440 тысяч крон (около 20 тысяч долларов). Сообщалось, что специальный вид на жительство смогут получить только те беженцы, кто имеет хорошую репутацию, прожил в Чехии с временной защитой не менее двух лет и не получал в последнее время гуманитарной помощи.
В пересчете на численность собственного населения, Чехия приняла наибольшее среди всех стран число беженцев с Украины, этот показатель составлял 36 беженцев на 1 тысячу жителей Чехии.