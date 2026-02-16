Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор провел оперативное совещание, где обсудил ЧП в Самарской области

Вячеслав Федорищев взял на контроль состояние четырех пострадавших при пожаре на скважине в Самарской области.

Источник: правительство Самарской области

На оперативном совещании правительства Самарской области губернатор Вячеслав Федорищев потребовал отчитаться по двум резонансным происшествиям. В Нефтегорском районе на нефтяной скважине произошел пожар, на нем пострадали четыре человека. Все они доставлены в ожоговый центр больницы Пирогова, сообщает правительство Самарской области.

«Состояние пациентов остается тяжелым, но стабильным. Они получают интенсивную терапию в реанимации», — доложил врио министра здравоохранения Андрей Орлов.

Также обсуждалось ночное ДТП под Черноречьем, где после столкновения четырех грузовиков разлилось 250 квадратов нефти. Главам ведомств поручено контролировать уборку загрязнения и отчитаться перед населением о завершении работ. Кроме того, губернатор дал указание Госжилинспекции проверить, как управляющие компании чистят крыши и дворы от снега, чтобы избежать травм пешеходов. На совещании также объявили о расширении мер поддержки участников СВО и их семей. Компенсацию затрат на высшее образование теперь смогут получать не только вдовы, но и вдовцы погибших. Также продолжается работа по адаптации ветеранов: действуют программы «СВОй бизнес» и «Школа героев».

Узнать больше по теме
Биография Вячеслава Федорищева
Российский государственный деятель и экономист нового поколения, осенью 2024 года Вячеслав Федорищев стал самым молодым действующим главой субъекта в РФ. Возглавивший Самарскую область чиновник часто попадает в СМИ: собрали главное из его биографии.
Читать дальше