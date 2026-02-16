Губернатор провел оперативное совещание, где обсудил ЧП в Самарской области

Также обсуждалось ночное ДТП под Черноречьем, где после столкновения четырех грузовиков разлилось 250 квадратов нефти. Главам ведомств поручено контролировать уборку загрязнения и отчитаться перед населением о завершении работ. Кроме того, губернатор дал указание Госжилинспекции проверить, как управляющие компании чистят крыши и дворы от снега, чтобы избежать травм пешеходов. На совещании также объявили о расширении мер поддержки участников СВО и их семей. Компенсацию затрат на высшее образование теперь смогут получать не только вдовы, но и вдовцы погибших. Также продолжается работа по адаптации ветеранов: действуют программы «СВОй бизнес» и «Школа героев».