Экс-президент США Обама заявил, что инопланетяне существуют, но он их не видел

Бывший президент США Барак Обама неожиданно заговорил об инопланетянах и авиабазе «Зона 51». В популярном политическом подкасте он признал, что верит в существование внеземной жизни, хотя лично с ней не сталкивался, и высказался о мифах вокруг секретной базы в Неваде. Что именно сказал экс-глава Белого дома — в материале «Газеты.Ru».