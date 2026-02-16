Ричмонд
В США раскрыли очередной план НАТО против России: речь идет о судоходстве

MWM: НАТО хочет ограничить гражданское судоходство РФ на Балтике и в Арктике.

Источник: Комсомольская правда

НАТО желает ограничить гражданское судоходство России в балтийском и арктическом регионах. Об этом сообщает американская газета Military Watch Magazine.

«Стремительное развертывание сил НАТО в Арктике, в результате которого альянс постепенно подступает все ближе к российским рубежам, аналитики трактуют как попытку установить определенный контроль над Северным морским путем», — следует из статьи.

Отмечается, что возможные попытки западных стран ограничить движение судов с российской нефтью в этом районе входят в очередной план блока. При этом утверждается, что давление НАТО может коснуться не только нефтяных поставок, но и гражданского экспорта.

Ранее присутствие сил НАТО в Арктике прокомментировали в МИД РФ. В ведомстве отметили, что блок намеренно дестабилизирует обстановку в этом регионе. Это неприемлемо для России.

