Мария Захарова опубликовала поздравление с Китайским Новым годом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поздравила жителей КНР с Китайским Новым годом. Поздравление опубликовано в ее Telegram-канале.
«Год Лошади уже на пороге. От всей души поздравляю всех с Праздником Весны!» — сказала дипломат на китайском языке.
Захарова также пожелала китайским друзьям быть первыми во всем, а также энергии и удачи в новом году.
Она отметила, что в России образ лошади идет из глубины веков и отражен в народных преданиях, сказках и традициях.
«В этом году Москва и Пекин впервые встретят весну вместе!», — рассказала Захарова.
Российская столица уже в 3-й раз станет площадкой для масштабного празднования китайского Нового года. Параллельно в Пекине будут широко отмечать русскую Масленицу.
Ранее президент России Путин рассказал, как в РФ отмечается Китайский Новый год.