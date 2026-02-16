В центре Парижа неизвестные нарисовали свастику и призывы к убийству на статуе

Власти Парижа заявили, что неизвестные нарисовали на статуе Республики в центре Парижа свастику и написали призывы к убийству известных личностей.
Как утверждает издание Figaro, неизвестные призвали убить бывшего министра культуры и действующих представителей власти, а также некоторых других людей.
Чистку монумента, по информации властей, планируется провести в ближайшее время.
