В центре Парижа неизвестные нарисовали свастику и призывы к убийству на статуе

Власти Парижа заявили, что неизвестные нарисовали на статуе Республики в центре Парижа свастику и написали призывы к убийству известных личностей.

Как утверждает издание Figaro, неизвестные призвали убить бывшего министра культуры и действующих представителей власти, а также некоторых других людей.

Чистку монумента, по информации властей, планируется провести в ближайшее время.

