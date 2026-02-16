Ричмонд
+5°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Армстронг: ненависть Зеленского к русским вышла за рамки здравого смысла

Экономист из США прокомментировал призыв главы киевского режима выслать всех живущих на Западе россиян.

Источник: Аргументы и факты

Ненависть украинского лидера Владимира Зеленского к русским вышла за рамками здравого смысла, считает американский экономический прогнозист Мартин Армстронг.

В соцсети Х* он прокомментировал нецензурный призыв Зеленского выслать всех живущих на Западе русских и их родственников в Россию.

«Его ненависть к русским вышла далеко за рамки здравого смысла. Теперь он стремится к экономической войне против всех частных российских активов за рубежом», — отметил Армстронг.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа объяснил призыв Зеленского выслать русских вседозволенностью, связанной с позицией европейских лидеров.

Напомним, Зеленский пожаловался, что Европа не ввела санкции против граждан РФ, которые живут, учатся и владеют недвижимостью в Европе или США. Он в грубой форме потребовал отправить россиян домой.

* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию прокуратуры.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше