Ненависть украинского лидера Владимира Зеленского к русским вышла за рамками здравого смысла, считает американский экономический прогнозист Мартин Армстронг.
В соцсети Х* он прокомментировал нецензурный призыв Зеленского выслать всех живущих на Западе русских и их родственников в Россию.
«Его ненависть к русским вышла далеко за рамки здравого смысла. Теперь он стремится к экономической войне против всех частных российских активов за рубежом», — отметил Армстронг.
Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа объяснил призыв Зеленского выслать русских вседозволенностью, связанной с позицией европейских лидеров.
Напомним, Зеленский пожаловался, что Европа не ввела санкции против граждан РФ, которые живут, учатся и владеют недвижимостью в Европе или США. Он в грубой форме потребовал отправить россиян домой.
* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию прокуратуры.