Житель ЛНР убил мать за «гробовые» погибшего на СВО брата

Расправа произошла в августе 2025 года в городе Свердловск. Тело пожилой женщины обнаружила её дочь, которая приехала навестить мать из-за долгого молчания. Женщина нашла следы крови на мебели и стенах, а само тело погибшей было спрятано в выгребной яме и засыпано строительным мусором. Подозреваемый — младший сын убитой, страдающий алкогольной и наркотической зависимостью, — успел скрыться до приезда полиции. Поиски рецидивиста продолжались несколько месяцев, пока сотрудникам СУ СК России по ЛНР не удалось выйти на его след.