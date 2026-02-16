Житель ЛНР убил мать за «гробовые» погибшего на СВО брата

В Луганской Народной Республике задержан мужчина, совершивший циничное убийство собственной матери ради денег, выплаченных государством за гибель её старшего сына на фронте. Как сообщает официальный канал Следственного комитета по ЛНР, злоумышленник скрывался от правосудия более полугода, ведя жизнь отшельника в лесных землянках и заброшенных строениях.
Следователям удалось установить, что подозреваемый, ранее уже отбывавший срок за убийство, расправился с матерью из корыстных побуждений, похитив банковскую карту и ценности.
«Прибывшие на место происшествия следователи и криминалисты тщательно зафиксировали следы в доме жертвы, обнаружили пропажу драгоценностей и денежных средств, полученных ею в связи с гибелью старшего сына, участвовавшего в специальной военной операции», — констатировали в региональном следственном управлении.
После задержания мужчина дал признательные показания. В ближайшее время ведомство намерено ходатайствовать об его аресте.
«В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в убийстве из корыстных побуждений. Задержанный дал признательные показания после длительного проживания в землянках и заброшенных домах на территории республики», — подчеркнул источник в правоохранительных органах.
Расправа произошла в августе 2025 года в городе Свердловск. Тело пожилой женщины обнаружила её дочь, которая приехала навестить мать из-за долгого молчания. Женщина нашла следы крови на мебели и стенах, а само тело погибшей было спрятано в выгребной яме и засыпано строительным мусором. Подозреваемый — младший сын убитой, страдающий алкогольной и наркотической зависимостью, — успел скрыться до приезда полиции. Поиски рецидивиста продолжались несколько месяцев, пока сотрудникам СУ СК России по ЛНР не удалось выйти на его след.
Читайте материал: «Квартира в “доме на набережной”, где случился пожар, принадлежала семье Якова Свердлова».