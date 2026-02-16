Кадыров назвал условие своего участия в выборах главы Чечни

«В ходе совещания [председатель правительства ЧР] Магомед Даудов обратился ко мне от имени команды Ахмата-хаджи Кадырова и всего чеченского народа с просьбой принять участие в предварительном голосовании по определению кандидатур от партии “Единая Россия” на выборы главы Чеченской Республики. Я поблагодарил Магомеда Хожахмедовича и своих соратников. Подчеркнул, что соглашусь выдвинуть свою кандидатуру только в случае, если ее поддержит наш национальный лидер», — написал Кадыров.