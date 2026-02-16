Ричмонд
Кадыров назвал условие своего участия в выборах главы Чечни

ГРОЗНЫЙ, 16 февраля. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров согласился выдвинуть свою кандидатуру на предварительное голосование по определению кандидатур от партии «Единая Россия» на выборах главы республики в случае поддержки от президента РФ Владимира Путина. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«В ходе совещания [председатель правительства ЧР] Магомед Даудов обратился ко мне от имени команды Ахмата-хаджи Кадырова и всего чеченского народа с просьбой принять участие в предварительном голосовании по определению кандидатур от партии “Единая Россия” на выборы главы Чеченской Республики. Я поблагодарил Магомеда Хожахмедовича и своих соратников. Подчеркнул, что соглашусь выдвинуть свою кандидатуру только в случае, если ее поддержит наш национальный лидер», — написал Кадыров.

