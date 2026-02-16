Ричмонд
Владимир Путин назначил судей в Свердловской области

Восемь судей назначены в Свердловской области.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области назначили судей. Соответствующий указ был подписан президентом России Владимиром Путиным 16 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе региональных судов.

В общей сложности документ затронул восемь судейских кресел.

Так, судьями Свердловского областного суда назначены Марина Булгакова и Елена Ивраева.

Согласно указу, Дарью Родионову назначили судьей Красноуфимского городского суда, а Ольгу Васильковскую — Североуральского городского суда. Кроме того, Наталья Шумихина назначена судьей Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила.

Также судьей Туринского районного суда стал Илья Мысовских, а судьей Чкаловского районного суда Екатеринбурга — Ольга Залутдинова. Евгению Чикунову назначили судьей Шалинского районного суда.