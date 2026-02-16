Владимир Путин назначил судей в Свердловской области

В Свердловской области назначили судей. Соответствующий указ был подписан президентом России Владимиром Путиным 16 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе региональных судов.
В общей сложности документ затронул восемь судейских кресел.
Так, судьями Свердловского областного суда назначены Марина Булгакова и Елена Ивраева.
Согласно указу, Дарью Родионову назначили судьей Красноуфимского городского суда, а Ольгу Васильковскую — Североуральского городского суда. Кроме того, Наталья Шумихина назначена судьей Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила.
Также судьей Туринского районного суда стал Илья Мысовских, а судьей Чкаловского районного суда Екатеринбурга — Ольга Залутдинова. Евгению Чикунову назначили судьей Шалинского районного суда.