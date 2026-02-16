Захарова заговорила по-китайски

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала видеообращение к жителям Китая, в котором поздравила их со скорым Праздником весны. Захарова, зачитывая поздравление, говорит по-китайски.
Дипломат пожелала китайским гражданам, чтобы в будущем году их «переполняла энергия», чтобы они были во всем первыми и чтобы достигали успеха быстро.
Китайский Новый год, или праздник Весны, также известный как лунный Новый год, будет отмечаться с 17 февраля по 3 марта.
