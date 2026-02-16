Лукашенко сказал, что передал Франции месседж от себя и от Путина

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с государственным секретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым, высказался на тему сотрудничества с Западной Европой, пишет БелТА.
— Единственно, с кем они могли общаться, дружить и разговаривать — сказано мною год или полгода тому назад, — Россия. Здесь — ресурсы, у вас — высочайшие технологии. Давайте вместе сотрудничать, — сказал Лукашенко.
Но он отметил нежелание Евросоюза следовать по этому пути.
— Сейчас одумался Макрон или еще кто-то на закате своей карьеры: будем устанавливать с Россией контакты, будем разговаривать, — продолжил Лукашенко.
Он отметил, что передавал послание представителям Франции:
— Французы сюда приезжали. Я передавал им месседж не только от себя, но и от Путина, что ну, давайте. Не надо.
Еще президент Беларуси заявил, что не решает проблемы с США за счет России.
Тем временем Лукашенко высказался о «конспирологии», на которую начали реагировать в России.
Кроме того, Лукашенко опроверг, что не поехал на Совет мира в США из соображений безопасности: «Вот, там кто-то схватит и домой не выпустят». Ну тупость полная".
