Лукашенко сказал, что передал Франции месседж от себя и от Путина

Лукашенко высказал отношение к сотрудничеству с Западной Европой.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с государственным секретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым, высказался на тему сотрудничества с Западной Европой, пишет БелТА.

— Единственно, с кем они могли общаться, дружить и разговаривать — сказано мною год или полгода тому назад, — Россия. Здесь — ресурсы, у вас — высочайшие технологии. Давайте вместе сотрудничать, — сказал Лукашенко.

Но он отметил нежелание Евросоюза следовать по этому пути.

— Сейчас одумался Макрон или еще кто-то на закате своей карьеры: будем устанавливать с Россией контакты, будем разговаривать, — продолжил Лукашенко.

Он отметил, что передавал послание представителям Франции:

— Французы сюда приезжали. Я передавал им месседж не только от себя, но и от Путина, что ну, давайте. Не надо.

Еще президент Беларуси заявил, что не решает проблемы с США за счет России.

Тем временем Лукашенко высказался о «конспирологии», на которую начали реагировать в России.

Кроме того, Лукашенко опроверг, что не поехал на Совет мира в США из соображений безопасности: «Вот, там кто-то схватит и домой не выпустят». Ну тупость полная".

Прочитайте, что Лукашенко озвучил свое отношение к ООН: «Никчемная организация, никаких вопросов не решает и не решит».

