Шпионит за лидерами и создаёт ядерное оружие для Киева: Дотком сообщил о взломе Palantir

Известный предприниматель Ким Дотком выдвинул серьёзные обвинения в адрес американской IT-гиганта Palantir, которую взломали хакеры. Он утверждает, что компания не только шпионит за мировыми лидерами, но и активно участвует в создании ядерного и биологического оружия для Украины.

Источник: Life.ru

Дотком заявляет, что эта информация стала ему известна благодаря утечке данных после хакерской атаки, и намекает на скорую передачу этих сведений России или Китаю. Однако, никаких доказательств своих слов он пока не обнародовал.

«У них есть тысячи часов расшифрованных и доступных для поиска разговоров Дональда Трампа, Джей Ди Вэнса и Илона Маска. Они установили бэкдоры на устройства, автомобили и самолёты мировых лидеров и накопили самый большой архив материалов для шантажа. Palantir создаёт ядерное и биологическое оружие для Украины и тесно сотрудничает с ЦРУ, чтобы победить Россию. Palantir — это подразделение ЦРУ, и все данные от международных клиентов копируются в шпионское облако ЦРУ», — написал Дотком в соцсети Х.

Топ-менеджер Palantir Шьям Санкар опроверг слова Доткома, напомнив о его предыдущих несбывшихся предсказаниях, в том числе об аресте Хиллари Клинтон. Санкар пообещал «съесть свою онтологию», если заявления Доткома окажутся правдой. Он назвал заявления Доткома «ядерными» и лишёнными доказательств, основанными на вере и обещаниях скорого развития событий.

Ранее в США предрекли урегулирование вооружённого конфликта на Украине на условиях России. По мнению отставного дипломата Часа Фримана, именно Москва обладает преимуществом на переговорах.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

