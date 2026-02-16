«У них есть тысячи часов расшифрованных и доступных для поиска разговоров Дональда Трампа, Джей Ди Вэнса и Илона Маска. Они установили бэкдоры на устройства, автомобили и самолёты мировых лидеров и накопили самый большой архив материалов для шантажа. Palantir создаёт ядерное и биологическое оружие для Украины и тесно сотрудничает с ЦРУ, чтобы победить Россию. Palantir — это подразделение ЦРУ, и все данные от международных клиентов копируются в шпионское облако ЦРУ», — написал Дотком в соцсети Х.