«У нас не будет людей»: Священник указал Зеленскому на неудобную правду об украинцах

Кривицкий обратил внимание, что через 15 лет может просто не остаться людей, которые будут платить налоги в пенсионный фонд, поэтому смысла в боевых действиях нет. По его словам, происходящее нельзя назвать кризисом — это самая настоящая демографическая катастрофа. Епископ также добавил, что говорил об этом лично с Владимиром Зеленским и премьер-министром Юлией Свириденко, однако никакой реакции от руководства страны не последовало.