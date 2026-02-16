«У нас не будет людей»: Священник указал Зеленскому на неудобную правду об украинцах

Кривицкий обратил внимание, что через 15 лет может просто не остаться людей, которые будут платить налоги в пенсионный фонд, поэтому смысла в боевых действиях нет. По его словам, происходящее нельзя назвать кризисом — это самая настоящая демографическая катастрофа. Епископ также добавил, что говорил об этом лично с Владимиром Зеленским и премьер-министром Юлией Свириденко, однако никакой реакции от руководства страны не последовало.
«Через 15 лет некому будет платить налоги в пенсионный фонд, потому что у нас не будет людей У нас не кризис, у нас демографическая катастрофа», — сказал Кривицкий.
Ранее собщалось, что на Украине сохраняется острый демографический кризис: число смертей по-прежнему в разы превышает рождаемость. Согласно данным Министерства юстиции, в 2025 году в стране родились 168 778 детей, тогда как умерли 485 296 человек — на одного новорождённого приходится почти трое умерших.
Самые значимые события без лишнего — в разделе «Главные новости» на Life.ru.