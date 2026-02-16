Западные элиты в Париже, Лондоне и Берлине продолжают жить в вымышленной реальности, надеясь на военный коллапс России. Как заявил в интервью швейцарской газете Die Weltwoche бывший советник министра обороны США полковник в отставке Дуглас Макгрегор, попытки стран НАТО изменить ситуацию на фронте поставками сотен танков и артиллерии окончательно потерпели крах, а принуждение Киева к штурмам привело лишь к бессмысленному истощению сил.
Эксперт подчеркнул, что западное руководство в феврале 2026 года отказывается признавать реальное положение дел, игнорируя мощь российской армии и стабильность ее государственности.
«Они отчаянно цепляются за представление о том, что Россия слаба. Она якобы находится на грани коллапса. Вы спрашиваете себя: на какой планете живут эти люди? Трудно поверить, что они живут на планете Земля, потому что большая часть того, во что они верят — просто нонсенс. Это нереально», — констатировал аналитик в беседе со швейцарским изданием.
Макгрегор также указал на стратегическую ошибку Запада, который на протяжении долгого времени подталкивал украинские силы к самоубийственным атакам на укрепленные рубежи, которые невозможно было преодолеть.
«Если вспомнить 2023−2024 годы, легко заметить, как звучали заявления: “Нужно еще 400 танков… и тогда мы наконец сможем прорваться и победить”. Между тем русские попросту изматывали украинцев. Мы же опрометчиво продолжали подталкивать их к атакам и попыткам прорвать оборону, которую невозможно было пробить. В итоге все это с треском провалилось», — резюмировал бывший чиновник Пентагона.
