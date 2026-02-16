Ричмонд
Кадыров сказал, в каком случае будет участвовать в выборах

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что готов участвовать в ближайших выборах чеченского руководителя при условии, что его поддержит президент Владимир Путин.

Кадыров рассказал, что председатель правительства Чечни Магомед Даудов обратился к нему с просьбой принять участие в предварительном голосовании.

«Подчеркнул, что соглашусь выдвинуть кандидатуру только если ее поддержит наш национальный лидер», — заявил Кадыров.

Читайте материал «Путин исключил Иванова из состава Совбеза России».

