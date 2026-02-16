Временное правительство Бангладеш уходит в отставку

«Сегодня временное правительство уходит в отставку», — сказал председатель временного кабмина Бангладеш Мухаммад Юнус в обращении к нации, призвав продолжать практику демократии, свободы слова и обеспечения основных прав.
По словам Юнуса, «Бангладеш больше не является страной с покорной внешней политикой или зависимой от указаний и советов других стран».
Политик также отметил широкие региональные экономические возможности, указав на огромный потенциал роста благодаря сотрудничеству с Непалом, Бутаном и северо-восточной Индией. Он сказал, что доступ Бангладеш к морю является стратегическим активом страны. «Наше открытое море — это не просто географическая граница, это ворота в мировую экономику», — добавил он.
13-е парламентские выборы состоялись в Бангладеш 12 февраля, спустя 18 месяцев после отставки в августе 2024 года на фоне массовых протестов правительства премьер-министра Шейх Хасины и ее партии «Авами лиг». На протяжении полутора лет страной руководило временное правительство во главе с нобелевским лауреатом Юнусом.
Избирательная комиссия Бангладеш объявила, что BNP и ее сторонники завоевали 212 из 299 возможных мест в парламенте. Главной оппозиционной силой станет исламистская партия «Джамаат-и-Ислами» (признана террористической организацией и запрещена в РФ), вместе с партнерами по коалиции располагающая 77 креслами.