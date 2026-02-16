Стали известны точные сроки пребывания российской делегации в Швейцарии

Делегация России прибудет в Женеву в пять-шесть часов утра 17 февраля, утверждает ТАСС.
Также сообщается, что покинут Швейцарию представители России, как планируется, вечером 18 февраля, но «все может переиграться».
3−24 января в столице ОАЭ Абу-Даби состоялись переговоры России, США и Украины по урегулированию украинского конфликта. Второй раунд стартовал 4 февраля и также продлился два дня. По его итогам стороны договорились об обмене 314 заключенными. Встреча в Швейцарии 17−18 февраля станет продолжением переговорного процесса.
