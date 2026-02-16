Ричмонд
Стали известны точные сроки пребывания российской делегации в Швейцарии

Делегация России прибудет в Женеву в пять-шесть часов утра 17 февраля, утверждает ТАСС.

Также сообщается, что покинут Швейцарию представители России, как планируется, вечером 18 февраля, но «все может переиграться».

3−24 января в столице ОАЭ Абу-Даби состоялись переговоры России, США и Украины по урегулированию украинского конфликта. Второй раунд стартовал 4 февраля и также продлился два дня. По его итогам стороны договорились об обмене 314 заключенными. Встреча в Швейцарии 17−18 февраля станет продолжением переговорного процесса.

Читайте материал «Раскрыта единственная роль Швейцарии в женевских переговорах».

Женева: дипломатическая столица мира и площадка для мирных переговоров
Женева — один из самых известных населенных пунктов Европы. Исторически город стал символом нейтралитета, мирных переговоров и глобального сотрудничества, ведь именно в Женеве регулярно принимают международные саммиты, встречи лидеров государств и переговоры по ключевым вопросам безопасности.
