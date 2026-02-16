Кадыров выдвинет свою кандидатуру на выборы главы Чечни, если ее поддержит Путин

Глава Чечни Рамзан Кадыров готов вновь участвовать в выборах главы республики, но только при поддержке президента РФ Владимира Путина. Об этом он сообщил в своем Тelegram-канале.
Кадыров отметил, что предложение выдвинуться поступило от председателя правительства ЧР Магомеда Даудова от имени команды Ахмата-хаджи Кадырова и всего чеченского народа. Глава республики подчеркнул, что высоко ценит доверие жителей и соратников, но окончательное решение будет зависеть от позиции Путина.
Ранее в Кремле состоялась встреча между главой Чечни Рамзаном Кадыровым и сенатором от Дагестана Сулейманом Керимовым, которую организовали по инициативе российского лидера Владимира Путина. Во время деловой беседы политикам удалось разрешить давние разногласия.