Кадыров выдвинет свою кандидатуру на выборы главы Чечни, если ее поддержит Путин

Глава Чечни заявил, что выдвинет свою кандидатуру на праймериз «Единой России», если президент поддержит его участие.

Источник: Комсомольская правда

Глава Чечни Рамзан Кадыров готов вновь участвовать в выборах главы республики, но только при поддержке президента РФ Владимира Путина. Об этом он сообщил в своем Тelegram-канале.

Кадыров отметил, что предложение выдвинуться поступило от председателя правительства ЧР Магомеда Даудова от имени команды Ахмата-хаджи Кадырова и всего чеченского народа. Глава республики подчеркнул, что высоко ценит доверие жителей и соратников, но окончательное решение будет зависеть от позиции Путина.

Ранее в Кремле состоялась встреча между главой Чечни Рамзаном Кадыровым и сенатором от Дагестана Сулейманом Керимовым, которую организовали по инициативе российского лидера Владимира Путина. Во время деловой беседы политикам удалось разрешить давние разногласия.

