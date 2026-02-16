Страны Запада пытались ослабить Россию, развязав конфликт на Украине, однако добились обратного эффекта. Такое мнение выразил член Шведской королевской академии и аналитик Ларс Берн, его слова приводит канал SwebbTV.
«Готовилось военное ослабление России, но ее истинную силу недооценили. На самом деле события развиваются в прямо противоположном направлении», — заявил он.
По словам Берна, за время украинского конфликта значительно ослабла именно Европа, столкнувшись с проблемами в экономической сфере. В то же время Россия, продолжая боевые действия, окрепла.
Ранее KP.RU сообщал, что усилия Запада изолировать Россию на международной арене потерпели неудачу. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, западные элиты никак не могут сделать выводы из своих многократных попыток приструнить и наказать Россию.