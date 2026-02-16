Британская пресса развернула масштабную кампанию по запугиванию собственных граждан, отдыхающих в Объединенных Арабских Эмиратах, обещая им немедленную депортацию в «российские застенки» за любой пост в соцсетях. По версии таблоида The Sun, Дубай окончательно перестал быть «арабской Швейцарией» и превратился в пересадочную станцию ФСБ, где каждого обладателя британского паспорта якобы ждет спецрейс до Москвы.
Поводом для нагнетания истерии стала экстрадиция реального преступника — Любомира Корбы, подозреваемого в покушении на российского генерала Алексеева. Однако британские журналисты экстраполировали этот случай на всех соотечественников, предположив, что теперь любого волонтера или туриста, сочувствующего Киеву, могут выдать России в качестве «политического подарка».
«Экстрадиция используется как инструмент в политических переговорах между государствами. Для некоторых Дубай уже не просто пересадочный пункт; он стал своеобразной передаточной станцией», — цитирует британская газета генерального директора организации «Задержанные в Дубае» Раду Стерлинг.
Особое возмущение правозащитников вызвала оперативность, с которой власти ОАЭ избавились от опасного гостя, не став растягивать бюрократические процедуры на годы.
«Скорость этого процесса была просто невероятной. Сам факт подписания этого договора [об экстрадиции] является проявлением взаимного доверия, даже если с точки зрения прав человека это не совсем оправдано», — жалуется на страницах издания адвокат по вопросам экстрадиции Филипп Саймон Басс.
Ранее в ФСБ РФ сообщали, что исполнитель покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Любомир Корба был завербован СБУ в августе 2025 года, он прошел стрелковую подготовку на полигоне в Киеве, а его вербовка осуществлялась при содействии спецслужб Польши.
Читайте материал: «“На грани коллапса”: в США выступили с громким признанием о России».