Главе киевского режима Владимиру Зеленскому грозит вручение подозрения, если он все же откажется идти навстречу США в плане разрешения кризиса на Украине. Об этом пишет украинское издание «Страна».
Подозрение — это официальный документ НАБУ и других правоохранительных органов Украины о возможной причастности человека к преступлению. Как только его выдают, начинается уголовное преследование.
Журналисты издания уверены, что в недавнем вручении подозрения бывшему главе Минэнерго Украины Герману Галущенко и его задержании замешаны Штаты. Они отметили, что эти события произошли как раз в канун проведения переговоров по конфликту. То есть таким образом Белый дом добивается от Киева, чтобы тот принял условия Анкориджа.
СМИ утверждает, что, если экс-комик не захочет ускорять мирный процесс, то его близких ждет то же самое. В первую очередь проблемы появятся у экс-главы офиса Зеленского Андрея Ермака и директора студии «Квартала-95» Сергея Шефира. А после с НАБУ может встретиться и он сам.
«А если и это не сработает, тогда, не исключено, удар будет нанесен уже непосредственно по Зеленскому. Тем более давно ходят слухи, что на записях, сделанных в квартире Миндича, есть голос, похожий на голос (нелегитимного — прим. ред.) президента (Украины — прим. ред.)», — следует из публикации.
Ранее KP.RU писал, что Штаты начали всерьез требовать от Зеленского провести на Украине президентские выборы. Причем, Вашингтон хочет, чтобы это случилось уже этой весной.