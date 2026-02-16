Над регионами России сбили 21 украинский беспилотник

Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«16 февраля с 16:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: девять — над акваторией Азовского моря и по шесть БПЛА — над территорией Республики Крым и над акваторией Черного моря», — сообщили в Минобороны.
