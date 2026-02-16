Ричмонд
+7°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над регионами России сбили 21 украинский беспилотник

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Силы ПВО за четыре часа сбили 21 украинский беспилотник над Крымом, а также Азовским и Черным морями.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«16 февраля с 16:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: девять — над акваторией Азовского моря и по шесть БПЛА — над территорией Республики Крым и над акваторией Черного моря», — сообщили в Минобороны.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше