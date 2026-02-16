В НАТО захотели помешать российскому гражданскому судоходству на Балтике и в Арктике

Эксперты считают, что возможные меры против судоходства могут затронуть не только энергетические поставки, но и широкий спектр гражданского экспорта, что вписывается в общую стратегию давления на российскую экономику.
Ранее Life.ru писал, что немецкий ледокол застрял во льдах Арктики, спасти его может только Россия. судно направили в полярный район для помощи газовозу, который ранее застрял во льдах. Однако операция не дала результата, и ледокол сам оказался в ловушке.
