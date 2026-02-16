Ричмонд
В НАТО захотели помешать российскому гражданскому судоходству на Балтике и в Арктике

Военный аналитический журнал Military Watch Magazine утверждает, что НАТО усиливает присутствие в Арктике и Балтийском регионе, что может привести к ограничениям российского судоходства. По мнению авторов, наращивание сил альянса у северных рубежей России может быть связано с попытками установить контроль над Северным морским путём.

Источник: Life.ru

«Стремительное развёртывание сил НАТО в Арктике, в результате которого альянс постепенно подступает всё ближе к российским рубежам, аналитики трактуют как попытку установить определенный контроль над Северным морским путём», — указано в статье.

Эксперты считают, что возможные меры против судоходства могут затронуть не только энергетические поставки, но и широкий спектр гражданского экспорта, что вписывается в общую стратегию давления на российскую экономику.

Ранее Life.ru писал, что немецкий ледокол застрял во льдах Арктики, спасти его может только Россия. судно направили в полярный район для помощи газовозу, который ранее застрял во льдах. Однако операция не дала результата, и ледокол сам оказался в ловушке.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

