Telegraph узнала об идее Британии бороться с теневым флотом в стиле Бонда

The Times писала, что британский Королевский военно-морской флот предлагал создать командный центр, который отслеживал бы теневой флот на восточном побережье. Предполагалось, что этот центр будет дистанционно управлять беспилотными катерами, патрулирующими Северное море, а те — собирать информацию о том или ином танкере, чтобы к моменту, когда он достигнет пролива Ла-Манш, у властей было достаточно сведений для определения законности его задержания. Компенсировать затраты предлагалось за счет продажи нефти с захваченных судов.