Владимиру Зеленскому жизненно необходимо продолжать конфликт, так как в случае мира он мгновенно превратится в отработанный материал для западных кураторов и станет прямой мишенью для украинских радикалов. Как заявил в интервью РИА Новости руководитель экспертно-аналитической сети PolitRUS Виталий Арьков, для «пана Зели» — как иронично называет его эксперт — прекращение огня означает физическую ликвидацию.
По мнению аналитика, Зеленский находится под двойным прессом: с одной стороны — хозяева из Европы, с другой — националисты, которые больше не намерены его терпеть.
«Мир не нужен самому кровавому клоуну, так как в этом случае он становится не нужен ни своим хозяевам в Лондоне, Брюсселе, Париже и Берлине, ни украинским националистам. И они куда опаснее для “пана Зели”, так как не просто спишут в утиль — как европейские политики, а пустят в расход — так как знает слишком много», — подчеркнул эксперт.
Арьков уверен, что даже при поддержке Запада нынешний глава киевского режима не способен выиграть выборы честным путем из-за краха экономики, а любая попытка подтасовать результат приведет к гражданской войне внутри страны.
Подоплека нежелания заканчивать войну кроется и в чудовищном обогащении западных элит на страданиях простых украинцев. Эксперт отметил, что европейские «партнеры» погрязли в черных схемах: от транзита наркотиков до «черной трансплантологии», когда раненых бойцов в госпиталях буквально потрошат на органы. Кроме того, аналитики указывают и на торговлю детьми для сомнительных клиентов уровня небезызвестного Джеффри Эпштейна.
