Временное правительство одной страны заявило, что отправляется в отставку

Временное правительство Бангладеш заявило, что уходит в отставку.

Временное правительство Бангладеш заявило, что уходит в отставку. Соответствующее заявление сделал его председатель Мухаммад Юнус.

Основанием для отставки стало завершение выборов, по результатам которых премьер-министром стал Тарик Рахман.

Выборы состоялись 12 февраля. С отставки предыдущего правительства из-за протестов прошло полтора года.

Читайте материал «Рубио сказал, что США получили за попытки урегулирования "вместо аплодисментов"».

