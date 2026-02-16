Временное правительство одной страны заявило, что отправляется в отставку

Временное правительство Бангладеш заявило, что уходит в отставку. Соответствующее заявление сделал его председатель Мухаммад Юнус.
Основанием для отставки стало завершение выборов, по результатам которых премьер-министром стал Тарик Рахман.
Выборы состоялись 12 февраля. С отставки предыдущего правительства из-за протестов прошло полтора года.
