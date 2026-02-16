Трамп пригрозил казнью похитителям матери американской журналистки

Президент США Дональд Трамп пообещал добиваться смертной казни для похитителей 84-летней Нэнси Гатри, матери известной журналистки NBC Саванны Гатри, если женщину не вернут живой. Об этом пишет New York Post.
Пожилая женщина бесследно исчезла из своего дома в Аризоне днем 1 февраля. Власти полагают, что ее могли похитить. Трамп в телефонном разговоре с изданием заявил, что ответственные за похищение должны освободить ее целой и невредимой, иначе им грозит самое суровое наказание. На уточняющий вопрос президент подтвердил, что минюст будет просить о смертной казни.
Издание отмечает, что высшая мера обычно применяется за особо громкие преступления или дела, попадающие под юрисдикцию нескольких штатов. При этом в самой Аризоне большинство из 109 приговоренных к смерти ждут исполнения десятилетиями.
Ранее Трамп уже распорядился подключить к поискам федеральные правоохранительные органы, пообещав задействовать все ресурсы, чтобы мать журналистки вернулась домой.
