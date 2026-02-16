Трамп пригрозил казнью похитителям матери американской журналистки

Пожилая женщина бесследно исчезла из своего дома в Аризоне днем 1 февраля. Власти полагают, что ее могли похитить. Трамп в телефонном разговоре с изданием заявил, что ответственные за похищение должны освободить ее целой и невредимой, иначе им грозит самое суровое наказание. На уточняющий вопрос президент подтвердил, что минюст будет просить о смертной казни.