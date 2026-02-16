Захарова поздравила жителей КНР с Новым годом на китайском языке

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поздравила жителей Китая с Новым годом лошади, обратившись к ним на китайском языке. Видеообращение дипломат опубликовала в личном Telegram-канале.
«С Новым годом лошади!» — говорится в сообщении к ролику, написанном на двух языках.
Захарова пожелала жителям КНР переполняющей энергии, удачи и успеха, а также быть первыми во всем. Она отметила, что в России образ лошади идет из глубины веков, отражаясь в народных преданиях, сказках и традициях.
Представитель МИД сообщила, что Москва и Пекин в этом году впервые встретят весну вместе — в столице России пройдет масштабное празднование Китайского Нового года, а в главном городе КНР широко отметят русский праздник Масленицы.