Зеленский объявил санкции против десяти российских спортсменов

Владимир Зеленский объявил санкции против десяти представителей российского спорта.
Документ был опубликован сайтом Зеленского.
Санкции были объявлены против президента ФИДЕ Аркадия Дворковича, а также борцов Евгения Буйдусова и Имама Ганишова, боксера Федора Чудинова и гимнастки Ангелины Мельниковой.
Также под санкции попали Светлана Дашанимаева (стрельба из лука), Владислав Ларин и Максим Храмцов (тхэквондо), Яна Егорян (фехтование) и Мадина Таймазова (дзюдо).
