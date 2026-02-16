Ричмонд
Зеленский объявил санкции против десяти российских спортсменов

Владимир Зеленский объявил санкции против десяти представителей российского спорта.

Документ был опубликован сайтом Зеленского.

Санкции были объявлены против президента ФИДЕ Аркадия Дворковича, а также борцов Евгения Буйдусова и Имама Ганишова, боксера Федора Чудинова и гимнастки Ангелины Мельниковой.

Также под санкции попали Светлана Дашанимаева (стрельба из лука), Владислав Ларин и Максим Храмцов (тхэквондо), Яна Егорян (фехтование) и Мадина Таймазова (дзюдо).

