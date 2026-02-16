Российские средства ПВО за четыре часа сбили 21 дрон ВСУ

Средства противовоздушной обороны ВС России за последние четыре часа сбили 21 дрон Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
В ведомстве уточнили, что вражеская атака была отражена в период с 16:00 до 20:00 по московскому времени.
«Дежурными средствами ПВО уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: девять — над акваторией Азовского моря», — говорится в заявлении.
Также по шесть устройств ликвидировано над территорией Республики Крым и акваторией Черного моря.
KP.RU прежде сообщал, что за последние дни ситуация в приграничных районах заметно обострилась. Ночью 15 февраля Брянская область снова подверглась массированным ударам со стороны украинских формирований. В регионе были сбиты более 200 вражеских беспилотников. Из-за атаки пострадали энергетические предприятия.