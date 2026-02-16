«Конец скоро»: В задержании экс-министра энергетики Украины увидели сигнал для Зеленского

Авторы публикации обратили внимание, что о Галущенко вспомнили как раз накануне нового раунда женевских переговоров по урегулированию конфликта. К тому же это произошло сразу после резких заявлений Зеленского в Мюнхене, где он отверг возможность уступок по Донбассу. По мнению авторов, через задержание экс-министра главарю киевского режиса посылают сигнал: если он продолжит отказываться от уступок, то его ближайшие соратники один за другим могут стать фигурантами уголовных дел.
«По данной версии, через задержание Галущенко Зеленскому послан очередной сигнал, что конец для него лично может быть совсем не победным, причём уже в самое ближайшее время» — говорится в сообщении.
Напомним, Герман Галущенко возглавлял Министерство энергетики Украины с апреля 2021 года по июль 2025 года. В прошлом году на фоне коррупционного скандала, связанного с махинациями в «Энергоатоме», его перевели на должность министра юстиции. Однако уже в ноябре Верховная рада отправила в отставку и Галущенко, и главу Минэнерго Светлану Гринчук. Украинские СМИ писали, что чиновники длительное время состояли в гражданском браке. В ночь на 15 февраля Галущенко задержали при попытке покинуть страну. Детективы НАБУ считают, что с его помощью было похищено более 100 миллионов долларов.
