«Конец скоро»: В задержании экс-министра энергетики Украины увидели сигнал для Зеленского

Напомним, Герман Галущенко возглавлял Министерство энергетики Украины с апреля 2021 года по июль 2025 года. В прошлом году на фоне коррупционного скандала, связанного с махинациями в «Энергоатоме», его перевели на должность министра юстиции. Однако уже в ноябре Верховная рада отправила в отставку и Галущенко, и главу Минэнерго Светлану Гринчук. Украинские СМИ писали, что чиновники длительное время состояли в гражданском браке. В ночь на 15 февраля Галущенко задержали при попытке покинуть страну. Детективы НАБУ считают, что с его помощью было похищено более 100 миллионов долларов.