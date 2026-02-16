Главный муфтий Гайнутдин сообщил, что Кадыров и Керимов помирились в Кремле

«Обращаюсь ко всем, кто раздувает данную тему. Если у кого-то есть претензии к кадыровцам, то пусть выражают их лично мне, поскольку я являюсь главным кадыровцем. Глубоко заблуждается тот, кто считает, что можно стравить на бытовой почве целые народы. За слова нужно отвечать! Если есть вопросы ко мне, то никаких проблем нет. Я жду!» — подчеркнул политик во время совещания с чеченскими силовиками.