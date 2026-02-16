Ричмонд
В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу

Украинское профильное ведомство заявило, что в восьми областях страны работают сирены воздушной тревоги.

Как уточняется, тревогу объявили в Днепропетровской, Харьковской, Черкасской, Одесской, Сумской, Полтавской, Николаевской и Кировоградской областях.

Ночью тревогу объявляли в Киеве и некоторых других областях.

Читайте материал «Зеленский объявил санкции против десяти российских спортсменов».

