В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу

Украинское профильное ведомство заявило, что в восьми областях страны работают сирены воздушной тревоги.
Как уточняется, тревогу объявили в Днепропетровской, Харьковской, Черкасской, Одесской, Сумской, Полтавской, Николаевской и Кировоградской областях.
Ночью тревогу объявляли в Киеве и некоторых других областях.
