Американский госдеп дал совет европейской цивилизации

Дипломатическое ведомство США заявило, что Европе нужно «выйти из упадка», чтобы «выжить». Соответствующее заявление опубликовал Госдеп США в Twitter.

Как утверждается в сообщении, европейской цивилизации следует «избавиться от оков стыда и неуверенности в себе».

Американский госдеп сопроводил сообщение фотографией Марко Рубио, высказавшемся в том же ключе в ходе Мюнхенской конференции.

Читайте материал «Рубио рассказал, в каком случае США перестанут быть “вежливыми” с Европой».

