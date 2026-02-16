Американский госдеп дал совет европейской цивилизации

Дипломатическое ведомство США заявило, что Европе нужно «выйти из упадка», чтобы «выжить». Соответствующее заявление опубликовал Госдеп США в Twitter.
Как утверждается в сообщении, европейской цивилизации следует «избавиться от оков стыда и неуверенности в себе».
Американский госдеп сопроводил сообщение фотографией Марко Рубио, высказавшемся в том же ключе в ходе Мюнхенской конференции.
Читайте материал «Рубио рассказал, в каком случае США перестанут быть “вежливыми” с Европой».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.