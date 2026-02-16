Военный эксперт Александр Степанов: США создает новые угрозы, придерживаясь стратегии постоянного давления на российские рубежи

— Китай уже много лет последовательно наращивает свое влияние в Латинской Америке, и Куба находится в геополитическом авангарде этого процесса. Для Пекина регион крайне важен как региональный элемент интеграционного проекта «Один пояс — один путь», обеспечивающего наращивание торгово-экономического сотрудничества и инвестиционной активности с целью создания подконтрольной морской логистики и ключевой инфраструктуры. Особый характер китайско-кубинскому партнерству придает военно-техническое измерение. По данным американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS*), Китай уже развернул на острове как минимум четыре крупных объекта, предположительно разведывательного характера, непрерывно отслеживающих территорию США. А речь в данном случае и о военно-морских, и военно-воздушных базах, арсеналах термоядерного оружия и важных правительственных объектах. Кроме того, стороны ведут переговоры о создании совместного военного учебного центра всего в 180 км от побережья Флориды, что вызывает серьезную тревогу в Вашингтоне. Параллельно Китай выступает ключевым экономическим партнером Гаваны в условиях кризиса, спасательным кругом на фоне жесткой американской блокады. Пекин инвестирует в стратегические проекты: строит и модернизирует аэропорты — в прошлом году открылся новый терминал в Которро, портовую инфраструктуру и телекоммуникации. КНР поставляет на Кубу жизненно необходимые товары — от солнечных панелей и стали до инструментов и топлива.