Венгрия может задействовать стратегические запасы нефти из-за остановки «Дружбы»

Если поставки не возобновятся в ближайшие дни, Венгрии потребуется около 250 тысяч тонн нефти из резервов. Морские поставки через Хорватию ожидаются лишь в начале марта, что усиливает риски дефицита сырья. В компании подчеркнули, что стратегических запасов Венгрии и Словакии хватит примерно на 90 дней, однако затягивание перебоев может осложнить ситуацию на энергетическом рынке региона.
Ранее Life.ru писал, что Венгрия и Словакия попросили Хорватию помочь с транзитом российской нефти на фоне продолжающейся остановки прокачки по трубопроводу «Дружба». Будапешт и Братислава вынуждены искать альтернативные маршруты поставок.
