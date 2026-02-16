Венгрия может задействовать стратегические запасы нефти из-за остановки «Дружбы»

Если поставки не возобновятся в ближайшие дни, Венгрии потребуется около 250 тысяч тонн нефти из резервов. Морские поставки через Хорватию ожидаются лишь в начале марта, что усиливает риски дефицита сырья. В компании подчеркнули, что стратегических запасов Венгрии и Словакии хватит примерно на 90 дней, однако затягивание перебоев может осложнить ситуацию на энергетическом рынке региона.