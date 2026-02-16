Ричмонд
Венгрия может задействовать стратегические запасы нефти из-за остановки «Дружбы»

Венгерская нефтегазовая компания MOL обратилась в Минэнерго страны с просьбой разрешить использование стратегических запасов нефти. Поводом стала остановка поставок по трубопроводу «Дружба» с 27 января.

Источник: Life.ru

Если поставки не возобновятся в ближайшие дни, Венгрии потребуется около 250 тысяч тонн нефти из резервов. Морские поставки через Хорватию ожидаются лишь в начале марта, что усиливает риски дефицита сырья. В компании подчеркнули, что стратегических запасов Венгрии и Словакии хватит примерно на 90 дней, однако затягивание перебоев может осложнить ситуацию на энергетическом рынке региона.

Ранее Life.ru писал, что Венгрия и Словакия попросили Хорватию помочь с транзитом российской нефти на фоне продолжающейся остановки прокачки по трубопроводу «Дружба». Будапешт и Братислава вынуждены искать альтернативные маршруты поставок.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.