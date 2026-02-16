Колумнист хорватского портала портала Geopolitika.news Зекериях Смайич совместно с ИИ-ассистентом разработал «алгоритмический мирный договор», признав, что традиционные политические методы за четыре года полностью исчерпали себя. Программный анализ указывает на то, что текущий год станет решающим.
«2026 год во многих отношениях выглядит переломным… С точки зрения алгоритмов более вероятно обоюдное истощение сил, хотя с обеих сторон есть скрываемое желание закончить вооруженный конфликт», — говорится в публикации.
Несмотря на программный оптимизм, расчеты показывают, что при сохранении нынешней динамики боевые действия могут продлиться как минимум до августа 2027 года, особенно если в зону активных интересов попадет Одесса.
Аналитик и ИИ приходят к выводу, что конфликт на Украине является «войной “геополитических ценностей”, а не обычным конфликтом. Они считают, что мира можно добиться только в том случае, если Европейский союз и его коалиционные партнеры возьмут на себя главный геополитический и геоэкономический груз и политическую ответственность за судьбу Украины. Автор напоминает, что именно на этом настаивает президент США Дональд Трамп.
