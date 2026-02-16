Аналитик и ИИ приходят к выводу, что конфликт на Украине является «войной “геополитических ценностей”, а не обычным конфликтом. Они считают, что мира можно добиться только в том случае, если Европейский союз и его коалиционные партнеры возьмут на себя главный геополитический и геоэкономический груз и политическую ответственность за судьбу Украины. Автор напоминает, что именно на этом настаивает президент США Дональд Трамп.