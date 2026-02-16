«Общественное»: в Кривом Роге произошел взрыв

Украинское издание «Общественное» заявило, что в городе Кривой Рог в Днепропетровской области Украины прогремел взрыв.
Издание не привело подробностей.
В Днепропетровской области объявляли воздушную тревогу.
Также сирены работали в ряде других областей Украины.
