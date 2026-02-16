Ричмонд
Зеленский ввёл санкции против главы FIDE Дворковича и девяти российских спортсменов

Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против десяти российских спортсменов. Документ вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении персональных ограничительных мер.

Источник: Life.ru

В санкционный список включены: борцы Евгений Байдусов и Имам Ганишов, боксер Фёдор Чудинов, лучница Светлана Гомбоева, президент FIDE Аркадий Дворкович, саблистка Яна Егорян, олимпийский чемпион по тхэквондо Владислав Ларин, гимнастка Ангелина Мельникова, дзюдоистка Мадина Таймазова и тхэквондист Максим Храмцов.

Санкции предусматривают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий и официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных и научных контактов, а также лишение государственных наград Украины.

Ранее Life.ru писал, что Зеленский ввёл санкции против производителей российских ракет и дронов. В том числе под ограничения попали иностранные предприятия, якобы производящие дроны для Москвы. По словам Зеленского, речь идёт об организациях, которые участвуют в экономических операциях по оплате деталей для ракет и беспилотников.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.