Зеленский ввёл санкции против главы FIDE Дворковича и девяти российских спортсменов

В санкционный список включены: борцы Евгений Байдусов и Имам Ганишов, боксер Фёдор Чудинов, лучница Светлана Гомбоева, президент FIDE Аркадий Дворкович, саблистка Яна Егорян, олимпийский чемпион по тхэквондо Владислав Ларин, гимнастка Ангелина Мельникова, дзюдоистка Мадина Таймазова и тхэквондист Максим Храмцов.
Санкции предусматривают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий и официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных и научных контактов, а также лишение государственных наград Украины.
Ранее Life.ru писал, что Зеленский ввёл санкции против производителей российских ракет и дронов. В том числе под ограничения попали иностранные предприятия, якобы производящие дроны для Москвы. По словам Зеленского, речь идёт об организациях, которые участвуют в экономических операциях по оплате деталей для ракет и беспилотников.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.