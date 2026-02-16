Напуганный разведкой Зеленский ждет «комбинированный кошмар» от России

Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении заявил о получении разведданных, свидетельствующих о подготовке Россией серии «эволюционировавших» массированных ударов по энергетической инфраструктуре. По словам главы киевского режима, тактика российских атак в последнее время стала более сложной, что требует немедленного усиления систем противовоздушной обороны за счет оперативных западных поставок.
«Российские атаки постоянно… “эволюционируют”… Это комбинированные удары, которые требуют особой защиты», — подчеркнул Зеленский в своем официальном Telegram-канале.
Глава киевского режима выразил опасение, что Москва планирует использовать последние дни зимних холодов для нанесения максимального ущерба. Он напрямую связал военную активность с дипломатическим процессом, который завтра начнется в Женеве. По мнению украинского лидера, любое промедление с передачей ракет для ПВО в таких условиях лишь способствует масштабированию ущерба.
В настоящее время украинская делегация уже прибыла в Женеву для подготовки к очередному раунду тристоронних переговоров. Владимир Зеленский утверждает, что Киев уже согласился на все «реалистичные предложения» США. При этом ранее он дал понять, что на компромисс по территориям Киев идти не намерен.
