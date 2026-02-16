Напуганный разведкой Зеленский ждет «комбинированный кошмар» от России

В настоящее время украинская делегация уже прибыла в Женеву для подготовки к очередному раунду тристоронних переговоров. Владимир Зеленский утверждает, что Киев уже согласился на все «реалистичные предложения» США. При этом ранее он дал понять, что на компромисс по территориям Киев идти не намерен.