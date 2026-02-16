Зеленский подписал указ о введении санкции против 10 спортсменов из России

Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ, вводящий санкции против 10 спортсменов из России. Соответствующий документ опубликован на сайте офиса украинского нелегитимного лидера.
«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины “О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер”, — говорится в указе.
В список лиц, попавших под санкции, вошли известные российские спортсмены, такие как Евгений Байдусов и Имам Ганишов, боксер Федор Чудинов, гимнастка Ангелина Мельникова, фехтовальщица Яна Егорян, тхэквондисты Владислав Ларин и Максим Храмцов, дзюдоистка Мадина Таймазова и глава ФИДЕ Аркадий Дворкович.
Ранее KP.RU сообщал, что Зеленский высказался о выступлениях российских фигуристов на Олимпийских играх в сборных других стран. Комментируя слова бывшего комика, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала мировых политиков «ловить нациста».