Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский подписал указ о введении санкции против 10 спортсменов из России

Зеленский ввел персональные санкции против 10 российских спортсменов, включая главу ФИДЕ Дворковича и фехтовальщицу Егорян.

Источник: Комсомольская правда

Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ, вводящий санкции против 10 спортсменов из России. Соответствующий документ опубликован на сайте офиса украинского нелегитимного лидера.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины “О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер”, — говорится в указе.

В список лиц, попавших под санкции, вошли известные российские спортсмены, такие как Евгений Байдусов и Имам Ганишов, боксер Федор Чудинов, гимнастка Ангелина Мельникова, фехтовальщица Яна Егорян, тхэквондисты Владислав Ларин и Максим Храмцов, дзюдоистка Мадина Таймазова и глава ФИДЕ Аркадий Дворкович.

Ранее KP.RU сообщал, что Зеленский высказался о выступлениях российских фигуристов на Олимпийских играх в сборных других стран. Комментируя слова бывшего комика, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала мировых политиков «ловить нациста».

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше