Стало известно, когда делегация России прилетит в Женеву на переговоры

Представители России прибудут в Женеву, где состоятся переговоры по мирному урегулированию военного конфликта с Украиной, около 06:00 по местному времени (около 08:00 по московскому времени — прим. «ВМ»). Об этом в понедельник, 16 февраля, сообщило РИА Новости.