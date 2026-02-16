Представители России прибудут в Женеву, где состоятся переговоры по мирному урегулированию военного конфликта с Украиной, около 06:00 по местному времени (около 08:00 по московскому времени — прим. «ВМ»). Об этом в понедельник, 16 февраля, сообщило РИА Новости.
— (Делегация — прим. «ВМ») прилетит рано утром, около 06:00 по местному времени, — говорится в материале.
Следующий раунд переговоров по украинскому урегулированию состоится 17−18 февраля в Женеве в период кольцевого солнечного затмения. Известно, что США часто проводят серьезные мероприятия в кармически неблагоприятные даты, например назначают выборы, инаугурацию или переговоры на период затмения.
«Вечерняя Москва» узнала у нумеролога Евгении Беловой, действительно ли США специально выбирают такие даты для того, чтобы привлечь мощную энергию для решения своих задач, и чего ждать России от очередных переговоров.
Российская делегация будет состоять из 15−20 человек. Ее возглавит помощник президента России Владимир Мединский. «ВМ» также узнала у политолога Юрия Светова, чем могут закончиться переговоры в Женеве.