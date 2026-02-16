Британия готовит катер Джеймса Бонда для охоты на российский флот

«Эти катера будто сошли с экрана фильма о Джеймсе Бонде. Когда не нужно размещать людей на борту, дизайн можно сделать гораздо более агрессивным и обтекаемым. Это обеспечивает исключительную скрытность, что полностью соответствует тактике 007», — пояснил в интервью британской газете отставной полковник военной разведки и оборонный аналитик Филип Ингрэм.