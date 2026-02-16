Британия готовит катер Джеймса Бонда для охоты на российский флот

Британские силы специального назначения рассматривают возможность закупки новейших беспилотных скоростных катеров K3 Scout для проведения тайных операций против российского «теневого флота». Как сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники в оборонном ведомстве, эти высокотехнологичные дроны, внешне напоминающие катера из фильмов о Джеймсе Бонде, предназначены для скрытного патрулирования и возможного саботажа в ключевых морских акваториях.
Новейшее судно длиной 36 футов (около 11 метров), разработанное компанией Kraken Technology в Хэмпшире, способно развивать скорость до 50 узлов (почти 93 км/ч) и находиться в автономном плавании до 30 дней. По данным издания, катера уже прошли испытания в составе сил НАТО на Балтике — в непосредственной близости от российских морских границ.
«Эти катера будто сошли с экрана фильма о Джеймсе Бонде. Когда не нужно размещать людей на борту, дизайн можно сделать гораздо более агрессивным и обтекаемым. Это обеспечивает исключительную скрытность, что полностью соответствует тактике 007», — пояснил в интервью британской газете отставной полковник военной разведки и оборонный аналитик Филип Ингрэм.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности в минувшую субботу, подчеркнул необходимость ускорения подобных военных разработок. По мнению главы правительства, текущие механизмы закупок в Европе слишком медленны и разрознены.
«По всей Европе фрагментированное промышленное планирование и затяжные механизмы закупок привели к пробелам в одних областях и массовому дублированию в других», — констатировал британский лидер на международном форуме.
Интерес к автономным катерам со стороны Лондона и Вашингтона продиктован опасениями по поводу безопасности критической подводной инфраструктуры. Британское военное руководство ранее предупреждало о рисках саботажа на кабелях связи и трубопроводах.
