Президент Латвии признал неудобную правду о России

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил в интервью El Pais, что российские войска очень сильны и опытны, а ВПК страны работает хорошо.

Источник: Reuters

«Мы не видим, чтобы Москва терпела поражение. Как лидер страны, которая граничит с Россией, я могу сказать, что мы должны очень серьезно относиться к ней», — сказал он.

Президент также отметил, что ВС России становятся только опытнее и сильнее.

«Мы видим, что российская армия очень сильна, что она приобрела опыт, что ее оборонная промышленность работает хорошо», — резюмировал Ринкевич.

Как сообщил в пятницу представитель Кремля Дмитрий Песков, мирные переговоры продолжатся 17—18 февраля в Швейцарии. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский. Два предыдущих раунда прошли под руководством начальника Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игоря Костюкова.

Мирный процесс по Украине

В конце января и начале февраля в Абу-Даби прошли закрытые переговоры рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. На них российской делегацией руководил начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков.

Стороны обсуждали нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «157 на 157».

Как отметили в Кремле, США признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.

В пятницу представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что мирные переговоры продолжатся 17—18 февраля в Швейцарии. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский. Два предыдущих раунда прошли под руководством начальника Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игоря Костюкова.

