Президент Латвии признал неудобную правду о России

«Мы не видим, чтобы Москва терпела поражение. Как лидер страны, которая граничит с Россией, я могу сказать, что мы должны очень серьезно относиться к ней», — сказал он.
Президент также отметил, что ВС России становятся только опытнее и сильнее.
«Мы видим, что российская армия очень сильна, что она приобрела опыт, что ее оборонная промышленность работает хорошо», — резюмировал Ринкевич.
Как сообщил в пятницу представитель Кремля Дмитрий Песков, мирные переговоры продолжатся
Мирный процесс по Украине
В конце января и начале февраля в Абу-Даби прошли закрытые переговоры рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. На них российской делегацией руководил начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков.
Стороны обсуждали нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «157 на 157».
В пятницу представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что мирные переговоры продолжатся